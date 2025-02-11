Москва, 11 февраля, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Израильский посол в Москве Симона Гальперин прибыла в здание МИД России на Смоленской площади, сообщило 11 февраля ТАСС.

Артем Геодакян/ТАСС Посол Израиля в РФ Симона Гальперин

По информации агентства, у посла проходит встреча с российской стороной. Её содержание будет раскрыто позже.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот день в российский МИД прибыла посол США Линн Трейси. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, замглавы МИД Сергей Рябков провел с Трейси запланированную встречу, посвященную деятельности загранучреждений.

Российская сторона продолжит работу по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявила Захарова 10 февраля. Она отметила, что Москва будет настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и всех остальных заложников.

Представитель МИД также назвала необъективной оценку посла Гальперин, которая раскритиковала вклад России в освобождение заложников. Захарова отметила, что такая реакция вызывает удивление, но вместе с тем результаты указанной деятельности РФ побудили израильские власти пересмотреть своё негативное отношение к контактам Москвы и ХАМАС.