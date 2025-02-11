Москва, 11 февраля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, предусматривающий введение периода охлаждения при выдаче потребительского кредита, для защиты граждан от действий мошенников. Об этом сообщается на сайте российского законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Данный законопроект обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей гражданам потребительских кредитов или займов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей брать отсрочку как минимум на четыре часа. А при выдаче сумм, превышающих 200 тыс. рублей, отсрочка должна составлять не менее двух суток. При нарушении установленных норм ответственность ложится именно на кредитора.

«Устанавливается запрет на взыскание с заёмщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом планируется защитить россиян, а особенно пенсионеров, от действий финансовых мошенников. Авторы законопроекта уверены, что в течение периода охлаждения люди смогут осознать, что происходит, а мошенники с меньшей вероятностью смогут застать человека врасплох и оказывать своё психологическое воздействие на протяжении такого длительного времени.

Уточняется, что в рамках второго чтения депутаты вывели из-под законопроекта некоторые виды кредитов, с которыми трудно мошенничать. Среди них автокредиты и ипотека, кредиты с созаёмщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов или же кредиты на покупку товаров и услуг у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленные не через интернет.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств.

Предписано представить предложения по повышению уровня идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами. Поручено рассмотреть вопрос, нужно ли сделать так, чтобы на телефонах отображалась информация о принадлежности номера звонящего абонента органам власти или организации.