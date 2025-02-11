Москва, 11 февраля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. В музее «Атом» на ВДНХ в Москве дали старт университетской программе празднования 80-летия атомной промышленности, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

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Программа включает в себя 200 мероприятий, разработанных Минобрнауки и «Росатомом», участие в проекте примут более 190 вузов. Программа призвана популяризировать достижения атомной науки и технологий, рассказать о достижениях и перспективах отрасли.

В ходе церемонии глава министерства Валерий Фальков поблагодарил «Росатом» и главу корпорации Алексея Лихачёва за создание такой программы для студентов.

«Создание этой университетской программы даёт возможность узнать о самых передовых исследованиях, познакомиться с высокотехнологичными разработками и вдохновиться на создание собственных инженерных решений. Очень важно, что сейчас такая крупная, образцовая и перспективная корпорация, как «Росатом», принимает активное участие в развитии российской системы высшего образования», — сказал Фальков.

Лихачёв в свою очередь отметил, что девизом 80-летия российской атомной промышленности были выбраны слова «Гордость. Вдохновение. Мечта»: гордость за подвиг основателей советского атомного проекта, вдохновение, которое помогает отвечать на сегодняшние вызовы, и мечта, которая двигает к созданию лучшего будущего.

«Юбилейный год будет отмечен многочисленными мероприятиями, особая роль в которых отведена молодёжи. Впереди у нас вдохновенная и творческая работа, огромное количество побед, свершений и открытий. Приглашаю всех стать проводниками в мир ядерных технологий для тех, кто идёт за вами, и внести свой вклад в будущее человечества», — сказал Лихачёв.

В число тематических мероприятий года вошли молодёжная программа World Atomic Week, проект «Летний атомный университет БРИКС», университетские смены с «Движением первых», научно-просветительский марафон «Неделя атома», отраслевые дни «Росатома» в университетах, тематический день в рамках празднования 80-летия атомной промышленности на Конгрессе молодых учёных в «Сириусе» и другие, сообщила также пресс-служба Минобрнауки.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале «Росатом» провёл стратегическую сессию «Квантовый проект 2020–2030». Были подведены итоги реализации дорожной карты по квантовым вычислениям в 2020–2024 гг. и обсуждены задачи нового этапа квантового проекта, обозначенные в дорожной карте до 2030 года, а также в нацпроекте «Экономика данных». Лихачёв отметил развитие позиций России в области квантовых вычислений.

Уникальные возможности атомной отрасли следует использовать для обновления экономики и обеспечения обороноспособности России, отметил президент Владимир Путин в своём приветственном слове к участникам заседания, посвящённого предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли. Это должно помочь подготовке в стране квалифицированных специалистов, указал президент.