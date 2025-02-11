Балаковский район, Саратовская область, 11 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Чиновники Балаковского района Саратовской области получили надбавки к окладу, достигающие 400%. Такие действия властей вызвали недовольство местных жителей, 11 февраля сообщил портал Ura.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Свое решение в администрации обосновали тем, что сотрудникам комитетов, управлений и других структур долгое время не повышали зарплаты, говорится в публикации. Такое решение они также объяснили необходимостью повышения мотивации работников, чтобы у них было стремление лучше работать.

В материале также приводятся слова главы района Сергея Барулина, прокомментировавшего ситуацию с надбавками на одном из совещаний. Он уточнил, что фактический рост зарплат составил всего лишь около 20 тыс. рублей. Он также добавил, что в мэрии есть вакансии, и пригласил всех желающих на работу. Председатель собрания Балаковского района Константин Кузнецов добавил, что депутаты одобрили повышение. По его словам, прокуратура проводит проверку.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу в соцсетях, проведённому агентством Pro-Vision Communications, россияне считают, что госслужащим, курьерам и таксистам платят слишком много. По данным исследования, абсолютное большинство опрошенных, а именно 63,4%, по-прежнему считают, что зарплаты у госслужащих и чиновников слишком высокие. При этом негатив адресован не рядовым служащим, а абстрактным «властям» и «олигархам» — руководителям и членам федеральных органов власти, а также высшему менеджменту госкорпораций.

Учёные из институтов Российской академии наук (РАН) и Плехановского университета предложили провести реформу зарплат чиновников, взяв за образец систему, действующую в Сингапуре. Предложенная модель предполагает высокие оклады госслужащих, чтобы снизить коррупционные риски и привлечь талантливые кадры, а также прямую зависимость размера зарплат от уровня социально-экономического развития страны. Переход рекомендуется проводить последовательно — от коллективного к индивидуальному премированию.