Москва, 11 февраля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Кратковременный сбой электропитания произошел утром 11 февраля на крупнейшей в России точке обмена интернет-трафика, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика ММТС-9 на улице Бутлерова, 7, в Москве 11 февраля утром произошел кратковременный сбой электропитания», — сообщили в РКН.

Отмечается, что сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов. При этом в ведомстве уточнили, что временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи.

Вечером 14 января пользователи в разных регионах РФ жаловались на трудности с доступом к интернет-ресурсам. О проблемах сообщали, в частности, жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. В Роскомнадзоре заявили, что неполадки фиксируются у всех операторов.

Как передавало ИА Регнум, ранее пользователи поисковиков, социальных сетей, а также операторов связи пожаловались на сбой в работе. Жители Москвы, Московской, Свердловской, Нижегородской, Тверской областей и Удмуртии массово сообщали о сбоях в работе МТС.

Кроме того, проблемы с доступом наблюдались у пользователей социальной сети «ВКонтакте» и Rutube. Как позже сообщили в РКН, массовый сбой произошёл из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.