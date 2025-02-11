Москва, 11 февраля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Россияне, которые после начала СВО сбежали из страны, но не нарушали законодательства после отъезда, вполне могут вернуться обратно, так как многие осознали свою ошибку и теперь льют «крокодильи слёзы», заявил член СПЧ, который подвергся преследованию в США и за информацию о котором американские власти обещали $10 млн, Александр Ионов.

кадр из видео

Как отметил правозащитник, раньше некоторые категории граждан верили и читали так называемые «либеральные» ресурсы, но теперь, видя откровенный бред о России, перестали им доверять. Однако релоканты, покинувшие Россию, в итоге столкнулись с тем, что не знают, что делать дальше: они остались и без Родины, и без возможностей, а те, кто обещал их приютить, уже активно продвигают идею о необходимости диалога и переговоров с Россией.

Все же прекрасно понимают, что вопрос Украины будет решаться в Москве и в Вашингтоне, подчеркнул Ионов.

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По его мнению, те, кто уехал, но не совершил преступлений против России, могут вернуться обратно.

«Есть законодательство Российской Федерации. Если эти люди законодательства не нарушили, пусть приезжают. А если они в порыве пенной страсти держали сине-белое полотнище и фотографии с постановочными сюжетами из Бучи, зачем они нам нужны? К сожалению, есть молодёжь, которая не разобралась. Они в первые полгода войны смотрели ролики на Ютубе, где через каждый ролик шла реклама: «Убегайте, снимайте наличные». Многие в это поверили. А теперь сидят и плачут крокодильими слезами, зачем они это сделали», — сказал Ионов в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

Александр также отметил, что многие бежавшие уже вернулись обратно, поняв свою ошибку.

Полное интервью Александра Ионова главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой читайте на сайте.