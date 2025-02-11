Москва, 11 февраля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Подавляющая часть терактов, которые были предотвращены в РФ с начала 2025 года, готовилась по заданию Украины. Об этом заявил 11 февраля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков международных террористических организаций», — сказал он в ходе заседания НАК.

Бортников уточнил, что всего за указанный период времени в России было предотвращено 23 террористических акта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля ФСБ проинформировала, что в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону были задержаны четыре женщины, планировавшие теракты против российских высокопоставленных офицеров, а также готовившие диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) по заданию украинских спецслужб. Уточнялось, что задержанные, находясь на Украине, научились обращаться со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотниками, а также методам выявления наружного наблюдения.

В декабре 2024 года ФСБ предотвратила теракт в Ижевске против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Силовики задержали гражданина РФ, получившего соответствующее задание от украинских спецслужб.

Кроме того, в декабре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракты, которые готовили спецслужбы Украины против высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход спецоперации.