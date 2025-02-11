Москва, 11 февраля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 февраля провёл рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация Президента России

Шапша доложил о социально-экономической ситуации в регионе. Кроме того, он выразил намерение в сентябре 2025 года выдвинуться на новый срок в случае получения поддержки президента и жителей области.

«В целом у Вас всё получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание. В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешённые свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать», — ответил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946901" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент провёл рабочую встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой

Ещё одна проблема Калужской области — перегруженность городским транспортом, сказал президент. Он призвал Шапшу работать вместе с правительством РФ и «вписаться» в программы по поддержке автопрома.

«Мы постараемся Вам помочь», — добавил глава государства.

В ходе встречи губернатор доложил президенту о работе региональных органов власти в вопросах поддержки участников СВО, развития автопрома, образования, культуры, сельского хозяйства и ряда других сфер.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года участник первого потока президентской кадровой программы «Время героев» Александр Шляпников был назначен заместителем губернатора Калужской области. Ему поручили вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами в регионе.

В июле 2024 года завод АГР в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen, возобновил серийное производство автомобилей. Сообщалось, что владельцы предприятия нашли иностранного партнёра. На первом этапе к работе предполагалось привлечь 500 сотрудников, организовав производство в три смены.