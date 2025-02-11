Москва, 11 февраля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Единые учебники по предмету «Духовно-нравственная культура России» появятся в школах с 1 сентября 2026 года, сообщил 11 февраля министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе правительственного часа в Государственной думе.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию для 10–11-х классов, и с 1 сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники мировоззренческих предметов: истории, обществознания и основ духовно-нравственной культуры России», — сказал Кравцов.

Как отметил министр просвещения, авторы учебников ориентировались на привитие школьникам не либеральных, а консервативных ценностей.

В российские школы с 2026 учебного года вернётся такой предмет, как основы духовно-нравственной культуры народов России. Его будут преподавать учителя истории для учащихся 5–7-х классов. По сути, речь идет об обновлении существующей дисциплины под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которую сейчас изучают школьники 5–6-х классов.

В феврале 2024 года Министерство просвещения России издало указ об исключении с 1 сентября 2025 года из Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмета основы духовно-нравственной культуры народов России. С критикой этой инициативы выступил патриарх Кирилл. Он напомнил, что данный предмет был введён в школьную программу по инициативе РПЦ, её поддержал президент России Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства заявил, что надежные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодежи России являются залогом будущего страны.