* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 11 февраля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Драматурга Светлану Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) начали этапировать из московского следственного изолятора в колонию. Об этом сообщается в Telegram-канале «это дело Петрийчук».

РИА Новости/Илья Питалев Драматург Светлана Петрийчук (в центре) и режиссер Евгения Беркович (справа)

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 Печатники отправили по этапу. Место этапирования неизвестно, как и всегда», — указано в публикации.

Петрийчук вместе с режиссёром Евгенией Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) проходит по делу о публичном оправдании терроризма из-за сцен в поставленном ими спектакле «Финист — Ясный сокол». В этой пьесе женщины через соцсети знакомились с представителями радикального исламизма.

В мае 2023 года после публикации в интернете видео с читкой произведения режиссёра и драматурга задержали, следователи увидели в пьесе признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук свою вину не признают.

Экспертиза установила, что спектакль «Финист — Ясный сокол» героизирует боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.

В июле 2024 года Второй Западный окружной военный суд Москвы признал Беркович и Петрийчук виновными в публичном оправдании терроризма и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима

Однако в конце года Апелляционный военный суд смягчил наказания девушкам. Петрийчук было назначено пять лет и десять месяцев в колонии общего режима, а Беркович пять лет и семь месяцев.