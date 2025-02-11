Киев, 11 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Подозреваемого в изнасилованиях бывшего военнослужащего бундесвера, ставшего наемником ВСУ, арестовали на Украине. Ожидается, что его выдадут Германии, сообщила 10 февраля газета Bild.

Павел Лисицын/РИА Новости

На родине уголовное дело в отношении 29-летнего Бена Р. из Баварии возбудили в 2021 году. По словам старшего прокурора города Бамберга Томаса Гогера, его подозревают в трех изнасилованиях и хранении детской порнографии.

«Два преступления были совершены на территории Германии и одно — на территории Швейцарии», — уточнил Гогер.

Кроме того, мужчина, предположительно, совершал сексуальные преступления на Украине и публиковал записи с ними в Сети. Его выследили по снимкам и роликам в теневом сегменте интернета. В его квартире нашли тысячи фото и видеозаписей с насилием над детьми, а также армейские боеприпасы.

В марте 2022 года баварцу запретили служить и носить военную форму, а в 2023 году он внезапно появился в зоне украинского конфликта, где сражался на стороне киевского режима, в том числе в районе Артёмовска, и был ранен.

Помимо трех преступлений, указанных в немецком ордере на арест, наемника подозревают и в других нападениях на женщин. Следствие против него открыли в Киеве, в том числе за изнасилование несовершеннолетней, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Харьковской области Украины возбудили уголовное дело по факту изнасилования местной жительницы двумя французскими наемниками. Личность одного из них установили — это 35-летний мужчина, который до вступления в ряды ВСУ был в Сирии и Ираке, воевал на стороне курдских вооружённых формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Ранее его судили за домашнее насилие.