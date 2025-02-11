Антона Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания России
Москва, 11 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. В Москве состоялась внеочередная выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на которой Антона Сихарулидзе избрали новым президентом организации.
На выборной конференции Сихарулидзе был единственным кандидатом и получил единогласную поддержку, сообщили в пресс-службе ФФККР.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с СЭ заявила, что очень рада назначению Сихарулидзе на этот пост.
«Очень правильный выбор. Я рада, что федерацию возглавил человек, который знает всё досконально про наш вид спорта, болеет за него всем сердцем и душой. Я поздравляю его! Надеюсь, что он приведет нас к полным пьедесталам, как это было раньше, — сказала она.
Антон Сихарулидзе — олимпийский чемпион 2002 года, двукратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России. В паре с Еленой Бережной он добился выдающихся успехов в фигурном катании, а после завершения спортивной карьеры сосредоточился на административной и политической деятельности. Он был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», возглавлял комитет по физической культуре и спорту, а также руководил Федерацией фигурного катания Санкт-Петербурга. С апреля 2023 года исполнял обязанности главы ФФККР, а в декабре 2024 года вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России.