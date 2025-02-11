Москва, 11 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. В Москве состоялась внеочередная выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), на которой Антона Сихарулидзе избрали новым президентом организации.

Федерация фигурного катания на коньках России Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе

На выборной конференции Сихарулидзе был единственным кандидатом и получил единогласную поддержку, сообщили в пресс-службе ФФККР.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с СЭ заявила, что очень рада назначению Сихарулидзе на этот пост.

«Очень правильный выбор. Я рада, что федерацию возглавил человек, который знает всё досконально про наш вид спорта, болеет за него всем сердцем и душой. Я поздравляю его! Надеюсь, что он приведет нас к полным пьедесталам, как это было раньше, — сказала она.

Антон Сихарулидзе — олимпийский чемпион 2002 года, двукратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России. В паре с Еленой Бережной он добился выдающихся успехов в фигурном катании, а после завершения спортивной карьеры сосредоточился на административной и политической деятельности. Он был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», возглавлял комитет по физической культуре и спорту, а также руководил Федерацией фигурного катания Санкт-Петербурга. С апреля 2023 года исполнял обязанности главы ФФККР, а в декабре 2024 года вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России.