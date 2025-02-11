Москва, 11 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Участница программы «Время героев» Александра Родионова была назначена на пост главы департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ в Ассоциации Добро.рф. Об этом сообщили в пресс-службе программы.

Программа «Время героев» Александра Родионова

В мае 2024 года девушка стала одной из 83 участников программы «Время героев». Программа была инициирована президентом России Владимиром Путиным.

«Программа обучения очень насыщенная и охватывает все сферы управления. Это не только новые знания, но и возможность проходить практику и учиться у высших должностных лиц и ведущих экспертов, получать обратную связь, расти и развиваться. Моим наставником стала заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Анатольевна Яровая. Это пример сильной женщины, которая способна достичь любой цели, которую она перед собой поставит. В своей работе я, безусловно, буду придерживаться тех же принципов», — поделилась Родионова своим опытом участия в программе.

Участница «Времени героев» заявила, что после возвращения из зоны спецоперации она продолжит оказывать помощь освобождённым регионам, а также выразила уверенность, что оказание этой помощи станет ещё более эффективным в составе команды Добро.рф.

«Александра Родионова одной из первых поехала в Донбасс в составе гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ почти три года назад. С тех пор ассоциация Добро.рф направила уже 553 миссии и продолжает оказывать системную помощь военнослужащим и их семьям, мирным гражданам Новороссии и Донбасса, помогает эвакуированным в приграничье», — отметил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.

Депутат также выразил уверенность, что участие в боевых действиях, огромный опыт и смелость помогут Родионовой эффективно выполнять свою работу на новом месте.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля участник программы «Время героев» Нурсултан Муссагалеев стал исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Губернатор региона Денис Паслер заявил, что он уверен в том, что Муссагалеев будет значимым членом команды правительства области, а опыт военной службы пригодится ему на посту.

5 февраля участника «Времени героев» Романа Гришина назначили замглавы по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва. По словам Гришина, знания, полученные от наставника — министра спорта России Михаила Дегтярёва, помогут ему эффективно работать на новом посту.

Участник проекта Николай Сергиенко 4 февраля был назначен на должность замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Он рассказал, что программа «Время героев» даёт возможность трудиться на благо страны на госслужбе тем, кто своей главной целью ставит защиту России.

3 февраля ещё один участник программы «Время героев» Андрей Порошин стал новым советником министра природных ресурсов и экологии РФ. Во время стажировки он освоил необходимые навыки и прошёл стажировку под руководством главы Минприроды Александра Козлова.