Курск, 11 февраля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли в Курской области более 300 военных, а также несколько единиц техники, в том числе два танка и 11 боевых бронемашин, сообщила 11 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Двое бойцов противника в указанный период сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномёта, а также шесть пунктов управления БпЛА», — сказано в сообщении.

Всего за время ведения боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 59,5 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники и вооружений, в том числе 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортёров, 1844 боевые бронированные машины, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS.

Как передавало ИА Регнум, военкор Евгений Поддубный ранее заявил, что цифры потерь ВСУ в Курской области должны уже даже не впечатлять, а ошеломлять украинское общество. Техника ВСУ в Курской области также уничтожается десятками единиц, что становится закономерным финалом бездумной и бесперспективной атаки украинской армии на российский регион, отметил Поддубный.

6 февраля Вооружённые силы РФ сорвали попытку контрнаступления украинских формирований в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в приграничных районах Курской области. ВСУ в ходе этой попытки атаки потеряли более 370 человек.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена.