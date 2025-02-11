Рим, 11 февраля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии придерживаются позиции, что спорт должен оставаться вне политики. Так в оргкомитете соревнований объяснили участие в гонке трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Максим Богодвид/РИА Новости Александр Большунов

В оргкомитете отметили, что спортсмены представляют не только себя, но и свою страну и её ценности. В этом случае важно принимать во внимание политику и ценности отдельных федераций, а также ожидания общественности, говорится в заявлении организаторов, которое привёл «Чемпионат».

«В конечном счёте решение, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях или нет, должно приниматься на основе спортивных принципов и сострадания. Команда Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики», — заявили организаторы.

Также отмечается, что спорт должен быть средой справедливости, уважения и взаимопонимания во всех странах.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля стало известно, что Большунов выступит на международных соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic на севере Италии. В пресс-службе турнира уточнили, что спортсмен заявлен среди участников гонки на 30 км, которая пройдет в регионе Трентино-Альто-Адидже 13 февраля. Его фамилия помечена в списке изображением российского флага.

Отмечается, что гонка не входит в число мероприятий Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных соревнованиях из-за решения FIS, обусловленного ситуацией на Украине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что лыжник Большунов уехал тренироваться в Европу в соответствии с индивидуальным планом. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко уточнил, что спортсмен тренируется в Альпах и вернётся на родину 20–21 февраля.

По словам спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Большунов правильно сделал, что уехал тренироваться в Италию, он снова «всех послал, и молодец».

Олимпийская чемпионка по бегу на коньках депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что Большунову полезно потренироваться в Европе перед возможным допуском к международным соревнованиям. Кроме того, это «возможность пораздражать», добавила она.