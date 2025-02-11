Москва, 11 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян в попытках вовлечь их в преступную деятельность, заявил 11 февраля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж», — сказал он в ходе заседания НАК.

Глава ФСБ добавил, что противник использует против россиян телефонное мошенничество, шантаж и угрозы. По информации НАК, с начала 2025 года в России пресекли террористическую деятельность 224 человек. Среди них два главаря, 97 боевиков и свыше 100 пособников.

Перед органами власти поставлены задачи оценить эффективность принимаемых мер противодействия и усилить персональную ответственность руководителей за их реализацию, заключил Бортников.

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