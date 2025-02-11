Санкт-Петербург, 11 февраля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может однажды стать частью России — довольно серьёзные и могут быть некой проверкой, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Lenin Nolly/Keystone Press Agency

Трамп в интервью Fox News не исключил, что когда-нибудь Украина может стать частью России. Республиканец подчеркнул, что для него главное вернуть уже потраченные Вашингтоном деньги, поэтому он потребовал от Украины эквивалент примерно 500 млрд долларов в виде редкоземельных элементов. Киевский режим, со слов Трампа, согласился.

По мнению эксперта, Трамп вполне серьёзно допускает то, что Украина может однажды стать частью России. Светов уточнил, что у президента США, в отличии от других политиков такого уровня, уже были ранее похожие реплики, в том числе насчёт Крыма. Тогда республиканец констатировал, что в Крыму находятся русские, и они никогда не отдадут этот полуостров.

«Может быть, он в политике реалист. И отсюда вполне допускает такой вариант. Просто если он рассуждает о том, что не войти ли Канаде 51-м штатом в США, или не купить ли Гренландию, то почему Россия, в принципе, этого не может сделать с Украиной? Просто сейчас на него набросятся все либералы, все эти «байденовские» своры и европейцы, которые будут обвинять Трампа в предательстве, в уступках перед президентом России Владимиром Путиным»,— пояснил политолог.

Собеседник агентства добавил, что может показатся, якобы Трамп пробросил фразу про Украину походя, но на самом деле это может быть некий проверкой. Президент США в любой момент может сказать, что имел в виду только ту территорию, на которой уже стоят российские войска, а может быть и другую территорию, если русские не остановятся и пойдут дальше, объяснил специалист. Он уточнил, что возможен любой вариант, так как американский политик ведёт этот разговор на фоне продвижения российской армии.

«Знаете, один из экспертов высказывает точку зрения, которая, мне, в общем, кажется имеет место быть. Есть замороженные российские средства, около 300 миллиардов долларов. Ну вот Трамп себе заберёт эти деньги, а нам скажет берите себе Украину. Вот что-то такое. Полагаю, что наше молчание, отказ от комментариев, был или нет разговор Путина и Трампа накануне, связаны с тем, что мы даём возможность американской стороне всё-таки сформулировать более четко то, как они представляют себе завершение конфликта на Украине. И вообще в целом новое положение в мире»,— рассказал Светов.

Эксперт указал на то, что Украина — это не война Трампа, это не его дело, так как досталось ему это всё от бывшего президента США Джо Байдена. Политолог уверен, что американский лидер хочет сбросить эту абузу, но он не хочет делать это за просто так. Трамп помнит, что, когда Байден ушёл из Афганистана, его прежде всего обвиняли в том, сколько было брошено вооружений, денег, напомнил собеседник агентства. Он подчеркнул, что обвиняли также и в том, что США не заработали на этом конфликте.

«Поэтому Трамп готов уйти с Украины в таком плане, что не заниматься поставками ей вооружений и прочего. Но он за это хочет что-то получить. Чтобы у него было, скажем так, чем оправдать уход. Сказать, что вот посмотрите, мы заработали. Обратите внимание, когда уходила администрация Байдена, тогдашний министр обороны США Ллойд Остин выразился по поводу американской помощи Украине так, что Штаты на этом неплохо заработали. Он там даже цифры какие-то называл, говорил, что их военно-промышленный комплекс в итоге получил. Разговор в США идёт не о людях, не о крови молодых людей, а о том, что, раз кровь пролита, то на ней же заработать надо что-то»,— подытожил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, политики из стран Запада на фоне продвижения армии России напрасно рассчитывают на то, что киевский режим сможет погасить свои растущие долги природными ресурсами Украины. Такое мнение 24 января высказал британский дипломат Ян Прауд.

В ноябре 2024 года турецкий журналист Мете Сохтаоглу предположил, что Трамп предложит Киеву помощь в восстановлении в обмен на эксплуатацию украинских ресурсов. По словам журналиста, украинской стороне не нужно ждать чего-либо хорошего от сделки с новой администрацией США.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в августе заявил, что киевский режим пытается вернуть Донбасс из-за расположения на этой территории большого количества полезных ископаемых (залежи угля и редкоземельных металлов), доступ к которым нужен западным странам. Политик уточнил, что в западной части Украины полезных ископаемых имеется только на 734 млрд долларов.