Челябинск, 11 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Следователи заподозрили и. о. директора спортивной школы в Челябинске в получении взятки хоккейными клюшками, стоимость которых эквивалентна 200 тыс. рублей. Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Челябинской области.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления, относящегося к п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По информации СК, и. о. директора получил клюшки в мае прошлого года от законного представителя одного из воспитанников спортшколы.

Следователи считают, что инвентарь был передан ему за выдачу документов о переводе юного спортсмена в другой хоккейный клуб без предоставления денежной компенсации. При этом подозреваемый в дальнейшем продал клюшки. Вырученные денежные средства он использовал по своему усмотрению.

Уточняется, что дачу взятки выявили сотрудники ФСБ, которые занимаются оперативным сопровождением в рамках расследования. Следователи провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения мужчине и избрании в отношении него меры пресечения.

По информации, которую приводит РБК, подозреваемым является Павел Макаров — племянника хоккеиста Сергея Макарова. Он возглавляет спортивную школу олимпийского резерва по хоккею. Учреждение носит имя Сергея Макарова.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2021 года стало известно, что директора одной из школ города Махачкалы обвинили в вымогательстве взятки в крупном размере и мошенничестве, а также служебном подлоге. Следствие уточняло, что руководитель образовательной организации требовала 300 тыс. рублей от своего заместителя за то, чтобы оставить её на работе в этой должности. Та сначала согласилась и передала 100 тыс. рублей, а потом обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В августе 2022 года следственное управление СК РФ по Иркутской области проинформировало о возбуждении уголовного дела по коррупционной статье в отношении директора одной из школ города Ангарска.