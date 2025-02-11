Таллин, 11 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. На эстонской военной базе, расположенной близ российской границы, развернули американское военное подразделение. Об этом сообщает местная телерадиовещательная компания ERR.

Armin Weigel/dpa/Global Look Press

«После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — указано в публикации.

По словам командира второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковника Антти Вильясте, данное американское подразделение является разведывательным. Он также уточнил, что оно будет принимать участие во всех пехотных учениях ВС Эстонии и будет развёрнуто в ротационном режиме на базе до сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября стало известно об открытии Эстонией новой военной базы у границы с Россией. Она получила название Reedo. Объект, который может вместить до 1 тыс. военнослужащих, планируют сделать точкой сбора для подготовки к исполнению оборонительных планов Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин 11 сентября отметил наращивание военного присутствия США у российских границ на западных рубежах, а также в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон таким образом провоцирует новую гонку вооружений, заявил глава государства.