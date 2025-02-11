На эстонско-российской границе развернули военное подразделение США — СМИ
ERR: на эстонско-российской границе развернули военное подразделение США
Таллин, 11 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. На эстонской военной базе, расположенной близ российской границы, развернули американское военное подразделение. Об этом сообщает местная телерадиовещательная компания ERR.
«После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — указано в публикации.
По словам командира второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковника Антти Вильясте, данное американское подразделение является разведывательным. Он также уточнил, что оно будет принимать участие во всех пехотных учениях ВС Эстонии и будет развёрнуто в ротационном режиме на базе до сентября 2025 года.
Как передавало ИА Регнум, 18 сентября стало известно об открытии Эстонией новой военной базы у границы с Россией. Она получила название Reedo. Объект, который может вместить до 1 тыс. военнослужащих, планируют сделать точкой сбора для подготовки к исполнению оборонительных планов Североатлантического альянса.
Президент России Владимир Путин 11 сентября отметил наращивание военного присутствия США у российских границ на западных рубежах, а также в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон таким образом провоцирует новую гонку вооружений, заявил глава государства.