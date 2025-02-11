Вашингтон, 11 февраля, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Состояние американского предпринимателя Илона Маска впервые с начала 2025 года упало ниже $400 млрд. Из-за снижения стоимости акций Tesla оно составляет $394,6 млрд, сообщило 11 февраля агентство Bloomberg.

Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

С момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга упала на 27%. При этом акции и опционы Tesla составляют более 60% общего состояния бизнесмена.

Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе на фоне сообщений о сокращении объёмов продаж. Тогда акции Tesla подешевели на 11%. По состоянию на 10 февраля ценные бумаги американской компании оценивались в $350,73 за акцию.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Bloomberg сообщило, что Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $400 млрд долларов. Отмечалось, что последним катализатором роста состояния американского предпринимателя стала инсайдерская продажа акций принадлежащей ему космической компании SpaceX, после чего его богатство выросло сразу на $50 млрд. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска достигло $439,2 млрд.

23 ноября Маск, по данным Bloomberg, вновь побил собственный рекорд и стал самым богатым человеком в мире. Его состояние на тот момент достигло исторического максимума в $347,8 млрд.

При этом ранее рекорд бизнесмена составил $340,4 млрд, он установил его в ноябре 2021 года. Как отметило Bloomberg, рост состояния предпринимателя продолжается с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Маск стал одним из немногих медийных лиц, публично поддержавших республиканца.

29 января Forbes сообщил, что состояние крупных бизнесменов сократилось почти на $27 млрд за минувшие торговые сутки. На падение прибыли повлиял резкий спад акций — рынки отреагировали на снижение индексов в технологическом и люксовом секторах. Самые большие убытки за день понесли гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно и его семья. На второй строчке антирейтинга Илон Маск, третий по убыткам — соучредитель компании по производству графических процессоров Nvidia Дженсен Хуан.