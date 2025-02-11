Москва, 11 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Основными целями киевского режима остаются энергетические, транспортные объекты и объекты военно-промышленного комплекса России, заявил 11 февраля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий на территории России, чтобы причинить ущерб экономике РФ и запугать граждан страны, отметил Бортников на заседании НАК.

«Продолжаются попытки наносить удары вглубь территории нашей страны с помощью оружия и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Западом. Первоочередными целями киевских террористов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов», — цитирует главу комитета пресс-служба НАК.

Украинские спецслужбы активизируют вербовку граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя мошенничество, угрозы и шантаж, сказал Бортников. С начала 2025 года было предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов, отметил глава НАК.

Перед органами власти поставлены задачи оценить эффективность принимаемых мер противодействия и усилить персональную ответственность руководителей за их реализацию, добавил Бортников.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в России были предотвращены 190 терактов. За указанный период удалось нейтрализовать 38 и задержать более 1,7 тыс. бандитов и их пособников. Были заблокированы счета свыше 6 тыс. лиц, финансировавших терроризм, в том числе украинских вооружённых формирований.

В январе президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза аспекты работы по борьбе с терроризмом. С основным докладом выступил Бортников. В декабре 2024 года темой заседания Совбеза стали развитие ОПК и вопросы противодействия экстремизму.