Москва, 11 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Посол США в России Линн Трейси посетила Министерство иностранных дел РФ, сообщило «РИА Новости».

Валерий Шарифулин/ТАСС Посол США в РФ Линн Трейси

По данным агентства, американского дипломата заметили у дверей здания МИД на Смоленской площади.

Линн Трейси была назначена послом США в декабре 2022 года, став первой женщиной на этом посту в истории двусторонних отношений. До работы в России она возглавляла дипмиссию США в Армении. За два года работы в Москве Трейси не раз посещала МИД РФ.

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