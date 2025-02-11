Котельники, Московская область, 11 февраля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. ФСБ России задержала уроженца Таджикистана, который заминировал один из поездов на станции Яничкино в Котельниках. При себе у мужчины обнаружили мощное СВУ, начинённое поражающими элементами. Задержанный купил его на одном из кладбищ в Новой Москве и установил на вагон поезда. Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее задержанный проживал в Подмосковье и работал поваром в одном из заведений общепита. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Из личного архива

В подмосковных Котельниках оперативники ФСБ России задержали 24-летнего уроженца Таджикистана Алишера Нуралиева (физическое лицо внесённое в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчину поймали в тот момент, когда он закладывал СВУ в один из поездов на станции Яничкино. Инцидент произошел еще 20 февраля 2024 года, однако известно об этом стало только сейчас.

«Около полуночи Алишер Нуралиев заложил самодельное взрывное устройство в колёсную пару одного из поездов для последующего осуществления взрыва указанного железнодорожного объекта. В момент минирования поезда мужчину задержали оперативники ФСБ», — рассказал собеседник.

Из личного архива

Задержанным оказался 24-летний иностранец из средней Азии. Мужчина родился в Таджикистане, однако имеет гражданство Киргизии. При этом Алишер зарегистрирован в Подмосковье и фактически проживал в одной из деревень Солнечногорского городского округа.

Во время допроса мужчина рассказал оперативникам, что накануне задержания купил СВУ у неизвестного человека на кладбище «Свинорье» в Новой Москве.

«Взрывное устройство было направлено на экспертизу, которая показала, что СВУ состоит из взрывчатого вещества массой 950 граммов, электродетонатора, автомобильных часов с будильником и корпуса, начинённого поражающими элементами», — рассказал собеседник.

В настоящий момент Алишер задержан и помещен в СИЗО, с ним работают следователи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ — «Диверсия». По данной статье Алишеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, 3 февраля в отношении мужчины было возбуждено ещё одно уголовное дело по части 2 статьи 222.1 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкции данной статьи предполагают наказание вплоть до одиннадцати лет лишения свободы.

Отмечается также, что в марте 2024 года Алишера Нуралиева внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в связи с причастностью к терроризму.

Из личного архива

В своих социальных сетях молодой человек выкладывал фотографии в форме повара с кухни одного из заведений общепита в Московском регионе. Примечательно, что поваром в подмосковном ресторане также работал и подозреваемый в совершении теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 декабря во дворе одного из домов на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате теракта погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря оперативники задержали 29-летнего уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в совершении теракта.