Москва, 11 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли закон, предусматривающий индексацию военных пенсий на 9,5% c 1 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Депутаты ГД приняли в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции. Решение было принято единогласно. Проиндексировать пенсии военным ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Индексация будет проведена с 1 января 2025 года», — указано в публикации.

Уточняется, что ранее военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако по поручению Путина будет произведена дополнительная индексация на 4,4%, поэтому в сумме она составит 9,5%.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий военным в приоритетном порядке.

Днём ранее в Госдуму внесли проект об увеличении пенсии военнослужащим до 93,59% от размера получаемого денежного довольствия. В пояснительной записке отмечается, что фактический уровень инфляции за 2024 год составил 9,5%, поэтому и пенсии необходимо повысить на столько же.