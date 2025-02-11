Москва, 11 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин удостоил погибшего под Курском вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова звания Героя Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован 11 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

правительство Приморского края

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Ефремову Сергею Викторовичу — вице-губернатору Приморского края — заместителю председателя правительства Приморского края (посмертно)», — сказано в документе.

Ранее российский лидер наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда «Тигр», погибших вместе с Ефремовым — Сергея Дмитриева и Александра Иваровского.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о смерти Сергея Ефремова. Вице-губернатор погиб, подорвавшись на мине при возвращении с боевого задания в Курской области. Церемония прощания прошла во Владивостоке 11 февраля.

После нападения украинских военных на Курскую область бойцы «Тигра», ранее участвовавшие в спецоперации, отправились в регион, чтобы помочь в его освобождении. Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», созданного в Приморье. В конце февраля 2024 года его назначили вице-губернатором, курирующим внутриполитический блок правительства края.

Как отмечал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, Ефремов, покинувший чиновничий кабинет, чтобы с оружием в руках защищать родную землю, никогда не прятался за спины своих товарищей и был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте.

Сергей Ефремов принимал участие в самых жёстких операциях, отмечали в Минвостокразвития. Его уважали и бойцы «Тигра», и матери солдат, и руководство.