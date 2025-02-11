Москва, 11 февраля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Китайская нейросеть DeepSeek стала самой популярной среди россиян в январе 2025 года, следует из данных исследования, проведённого экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов. По данным аналитиков, аудитория и трафик нейросетей выросли в пять раз по сравнению с январём прошлого года.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Первыми тестировать новую нейросеть DeepSeek в России начали мужчины, они составили 72% её аудитории в январе. Самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26–35 лет, чья доля в общей аудитории составила 41%.

В январе число посетителей сайта DeepSeek в 1,8 раза превысило показатели «Шедеврума», который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки, — например, YandexGPT и Midjourney.

Число пользователей нейросетей и трафик, который россияне тратят на ИИ-сервисы, выросло в пять раз по сравнению с январём 2024 года. Большую часть (60%) аудитории нейросетей составляют мужчины, однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения. Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26–35 лет, на которых приходится 33% пользователей, а также 36–45 лет, чья доля составляет 28%. На третьем месте абоненты 46–55 лет, они формируют пятую часть аудитории.

По среднему трафику, который тратится на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. При этом новым приложением DeepSeek активнее всего начали пользоваться в других регионах: в январе самый высокий средний трафик на него был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске.