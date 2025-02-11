Москва, 11 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ главы государства опубликован 11 февраля на портале нормативно-правовых актов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Катя Лель

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Лель Екатерине Николаевне», — указано в документе.

Уроженка Нальчика Катя Лель (имя при рождении — Екатерина Чупринина) известна как певица и автор песен. Среди её композиций — «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и другие.

Артистка трижды получала премию «Золотой граммофон», дважды — премию «Овация», трижды входила в число лауреатов фестиваля «Песня года». Ранее ей присвоили звания народной артистки Чечни и Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный» попала в топ самых популярных в мире вирусных хитов. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила тем, кто придумал «отменять Россию», в следующий раз попробовать российскую «джагу-джагу».

Захарова уточнила, что композиция оказалась в первой тройке мировой популярной музыки, а в Финляндии, закрывшей от России границы и погранпереходы, и вовсе добралась до первого места. Трек звучит как пощёчина «отменяльщикам» России, добавила дипломат.