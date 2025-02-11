Москва, 11 февраля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Память о Победе в Великой Отечественной войне и заслуженная кара для немецко-фашистских захватчиков очень важны для России, заявил 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Гребнев/РИА Новости Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

«Память о Победе и, конечно, заслуженная кара для нацистов — это то, что очень и очень важно для нашего народа, для всех нас», — сказал Песков в ходе брифинга.

Официальный спикер Кремля добавил, что в данном случае «львиную долю работы» должны выполнять российские следователи, чем они и занимаются. По словам Пескова, это важная работа, особенно в год 80-летия Победы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться признания преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения геноцидом народов СССР.

Министр напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, приглашение на парад Победы в этом году приняли многие главы стран и правительств.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое будет расследовано, заверил российский лидер. Он также отметил, что защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее заявил, что ведомство проведёт в стране и за рубежом более 20 научных мероприятий, направленных против фальсификации истории.