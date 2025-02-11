Москва, 11 февраля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда «Тигр», погибших вместе с вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Соответствующий указ главы государства был опубликован 11 февраля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Дмитриева Сергея Михайловича, Приморский край (посмертно); Иваровского Александра Алексеевича, Приморский край (посмертно)», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о смерти Ефремова. Вице-губернатор погиб, подорвавшись на мине при возвращении с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», созданного в Приморье. В конце февраля 2024 года его назначили вице-губернатором, курирующим внутриполитический блок правительства края. После нападения украинских войск на Курскую область бойцы «Тигра», ранее участвовавшие в спецоперации, решили отправиться в регион, чтобы помочь в его освобождении. Ефремов снова возглавил батальон.

Сообщалось, что автомобиль, в котором находился Ефремов, подорвался на мине в Курской области. Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что командир добровольческого отряда отправился спасать раненых, а на обратном пути его машина наехала на противотанковую мину.

Ефремов, покинувший чиновничий кабинет, чтобы с оружием в руках защищать родную землю, никогда не прятался за спины своих товарищей и был одним из лучших командиров-штурмовиков на всём фронте, отмечал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

11 февраля во Владивостоке прошла церемония прощания с Ефремовым. Путин присвоил Ефремову звание Героя РФ, сообщил на церемонии Кожемяко.