Москва, 11 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Актриса сериала «Карпов» Елена Цорн стала жертвой мошенников и лишилась квартиры в центре Москвы за 50 миллионов рублей, как Лариса Долина. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

кадр из х/ф «Адвокат-5» (2008) Актриса Елена Цорн

9 февраля в полицию обратилась 82-летняя актриса Елена Цорн, она сообщила, что стала жертвой мошенников. Елена Николаевна рассказала, что около полугода назад с ней по телефону связались неизвестные лица, которые убедили её, что имущество артистки находится под угрозой.

«Под предлогом безопасности имущества и денежных средств заявительницу в период с 3 по 16 сентября 2024 года убедили зарегистрировать временный, отчуждаемый за плату в размере 14 000 000 рублей договор пожизненной ренты на квартиру, расположенную на улице 3-я Фрунзенская, площадью 48 кв. м», — рассказал собеседник агентства.

При этом оценочная стоимость квартиры составляет порядка 50 млн рублей. Кроме того, мошенники выманили у артистки 180 000 рублей в качестве комиссии за составление такого договора. Эти деньги женщина передала курьеру. Спустя полгода артистка поняла, что стала жертвой мошенников.

Елена Николаевна Цорн родилась 6 декабря 1942 года. Она окончила театральные курсы ГИТИСа, выступала в Большом театре в качестве сопрано. Её голос звучит в фильмах «Город мастеров», «Под крышами Монмартра», «Дуэнья», «Сильва», «Рецепт её молодости». Цорн была актрисой Театра «Глас» и Московского государственного «Театра Луны» С. Б. Проханова. Елена Николаевна является почётным работником культуры города Москвы. Она сыграла в таких сериалах и фильмах, как «Врачебная тайна», «Братья-детективы», «Погоня за тенью», «Карпов» и многих других.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд обязал мошенников, обманувших Ларису Долину, вернуть ей 69 млн рублей.