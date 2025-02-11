Москва, 11 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. ВС России нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены объекты газоэнергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК», — говорится в сообщении.

В сводке ведомства также отмечено, что, помимо вышеуказанных объектов, была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что все цели ударов были достигнуты.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что во время ночной воздушной тревоги газовая инфраструктура на территории Украины подверглась массированному удару и получила повреждения.

9 февраля украинские СМИ проинформировали о полной остановке добычи газа на месторождении в посёлке Водяное в Харьковской области из-за разрушения оборудования. На этом фоне работа всех месторождений поблизости была заблокирована из-за аварии в системе газопроводов, которые связаны между собой.

С 10 февраля на Украине начали действовать ограничения подачи электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. В компании «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся из-за повреждений в энергосистеме. Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 21:00 по местному времени.