Москва, 11 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Кремль не располагает информацией о прибытии в Москву помощника главы Белого дома и внештатного спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Об этом заявил 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известия/Павел Волков Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос журналистов о прилёте американского дипломата в Россию. Пескова также попросили прокомментировать возможность переговоров по украинскому вопросу в рамках указанного визита.

«Нет, никакой информации нет», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва не планирует каких-либо контактов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако необходимо устранить первопричины конфликта. Он напомнил, что Москва не приемлет расширение НАТО на Восток и курс киевского режима на истребление всего русского.

Президент РФ Владимир Путин также не раз отмечал, что Россия готова к переговорам по Украине, однако, по его словам, целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства подчёркивал, что должны быть учтены законные интересы России.

9 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя уточнил, что российская сторона пока не получала конкретных сигналов от администрации Трампа о возобновлении контактов, однако Москва внимательно следит за риторикой американского лидера Дональда Трампа.