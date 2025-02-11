Москва, 11 февраля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Значительная часть бывшей территории Украины уже стала Россией, заявил 11 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, заявившего, что Украина может стать частью России.

В четырёх регионах, ранее входивших в состав Украины, в 2022 году прошли референдумы о возвращении в состав РФ, напомнил Песков.

«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, — это факт. Это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, — это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее заявил, что Украина должна дать гарантии безопасности средств, вложенных в неё Вашингтоном. Он напомнил о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых на контролируемой Киевом территории. Украина может заключить сделку с РФ, может в некий момент сама стать Россией, но вложенные в неё американские средства должны быть возвращены, сказал Трамп.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых референдумов. В поддержку этого решения высказались от 87% до 99% принявших участие в голосовании. Президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении территорий в состав России.