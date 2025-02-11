Москва, 11 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Российские военные освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного в ДНР. Украинская армия потеряла до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля подразделения группировки российских войск «Юг» освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Также в течение суток российские силы нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах Северска, Зализнянского, Миньковки, Часова Яра и Предтечино. Украинские формирования потеряли до 180 военных, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, был уничтожен склад материальных средств.

7 февраля российские военные освободили Дзержинск. В Минобороны уточнили, что в освобождении города принимали участие подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

Российские силы 5 февраля освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а 1 февраля — населённый пункт Крымское в ДНР.