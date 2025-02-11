Москва, 11 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Высказывания российского президента Владимира Путина отслеживают и анализируют во всем мире, включая США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление цитаты Путина на странице американского президента Дональда Трампа.

Global Look Press/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Трамп разместил в соцсети Truth утверждение Путина о том, что Европа «встанет у ног хозяина».

«Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. Ну и, конечно же, с точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям, очень важно, что также это делают и в Вашингтоне», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин, говоря о Трампе, заявил, что европейские политики вскоре «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Он отметил, что новый американский президент отличается от своего предшественника Джо Байдена, который больше нравился лидерам стран ЕС и был им ментально ближе. Благодаря сильному характеру и настойчивости Трамп довольно быстро «наведёт порядок» в Европе, выразил уверенность Путин.

Трамп 10 февраля скопировал себе на страницу сообщение телеканала CNBC с этим высказыванием Путина, не сопроводив его никаким комментарием.