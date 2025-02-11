Москва, 11 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Дети, зачатые посредством искусственного оплодотворения после смерти их отца, теперь имеют право на получение пенсии по потере кормильца или аналогичных выплат. Такое постановление 11 февраля вынес Конституционный суд (КС) России.

РИА Новости/ Вера Костамо

Суд заявил, что некоторые разделы федерального закона «О страховых пенсиях» противоречат основному закону страны. Рассмотрение дела проходило в связи с жалобой жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой на нарушение прав её несовершеннолетних детей, которые родились в результате процедуры ЭКО почти через два года после смерти отца.

По словам женщины, несмотря на то, что факт отцовства был подтвержден судом, пенсионный орган отказал её двойняшкам в выплате страховой пенсии по потере кормильца. Суды нижестоящих инстанций отмечали, что Щаников не мог финансировать и содержать детей, так как умер до их зачатия.

КС указал, что ребёнок, зачатый с помощью биомедицинских технологий после смерти отца, не должен быть лишен соцподдержки.

«Конституционный суд признал оспариваемые нормы не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют осуществлять выплату пенсии по потере кормильца детям, родившимся с помощью постмортальной репродукции», — отметил руководитель секретариата КС Евгений Тарибо.

Согласно постановлению КС России, законодателю надлежит предусмотреть для тех детей, которые были зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти отца, пенсию по потере кормильца или сопоставимые меры соцподдержки. Дело заявительницы направлено на пересмотр.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в мае прошлого года подписал закон, согласно которому семьи, потерявшие кормильца — участника специальной военной операции, смогут получать сразу две пенсии.

В документе отмечено, что жёны, лишившиеся супругов, проходивших службу по призыву, участвовавших в добровольческих формированиях или принимавших участия в СВО на Украине, будут получать пенсию по потере кормильца в двух случаях ― если не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет. При этом дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат её получать.

Таким образом, семьи смогут получать две пенсии одновременно. Закон вступил в силу 1 января 2025 года.