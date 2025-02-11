Курск, 11 февраля, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Россия работает с представителями Украины и Красного Креста по вопросу об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, сообщила 11 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Есть надежда на положительное решение и возможность выхода жителей с временно оккупированной части территории региона, заявила она.

«Мы работаем с Украиной по этому вопросу самым плотным образом вместе с Международным комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение этого вопроса», — сказала Москалькова журналистам.

В декабре 2024 году она сообщала, что обратилась к Киеву с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с временно оккупированных ВСУ территорий Курской области в безопасное место. Омбудсмен отмечала, что мирные жители на временно оккупированных территориях, как правило, находятся в подвальных помещениях или в разрушенных домах.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, просила ли Россия предоставить жителям курского приграничья гуманитарный коридор, заявил, что Москва делает всё возможное для помощи жителям тех районов Курской области, на территорию которых вторглись украинские формирования.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчеркнул, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена.