* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов, экстремистов и иностранных агентов

Прага, 11 февраля, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Экс-телеведущая «России-1» Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов, экстремистов и иностранных агентов) заявила, что Генпрокуратура РФ требует от Чехии её экстрадиции. Об этом она сообщила в соцсетях.

Tatarstan.ru

Курбангалеева рассказала, что ей пришло соответствующее письмо от чешской полиции. По словам экс-ведущей, дело о её экстрадиции рассмотрит Городской суд Праги. Она также уточнила, что ей уже назначили адвоката.

С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела на телеканале «Россия 1» программу «Вести». С 2018 года она работала в Праге, после начала российской спецоперации постоянно проживает в Чехии.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня 2024 года Росфинмониторинг внёс Курбангалееву в перечень террористов и экстремистов. 20 июня в базе МВД России появилась карточка, согласно которой журналистка была объявлена в розыск. 28 июня Минюст РФ также внёс её в список иностранных агентов.

30 июля Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда о заочном аресте Курбангалеевой. 9 октября стало известно, что российские власти объявили её в международный розыск.