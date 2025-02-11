Мытищи, Московская область, 11 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Администрация городского округа Мытищи ответила отпиской на вопрос редакции ИА Регнум о выдаче жилищного сертификата семье уроженцев Таджикистана, в которой воспитываются семеро детей.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В январе глава Мытищ Юлия Купецкая вручила сертификат на покупку жилья на сумму 24 млн рублей семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, из-за чего возник большой общественный резонанс. В Сети усомнились в том, что семья действительно малоимущая и ей полагается такая помощь государства. Блогеры выяснили, что мать семейства владеет магазином одежды.

Вскоре проверка следователей также установила, что Самадова фальсифицировала документы, необходимые для получения жилищного сертификата. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». По версии правоохранителей, она не только занизила доходы супруга, но ещё и предоставила недостоверную выписку из домовой книги, в которой было указано, что в однокомнатной квартире якобы живут 13 человек, в том числе её брат с двумя детьми, которые по факту находятся в Таджикистане.

Проверка началась и в отношении администрации Мытищ, которая выдала подозреваемой сертификат.

Однако, отвечая на запрос ИА Регнум, заместитель главы городского округа Алексей Асеев заявил, что нарушений нет, и напомнил, что в Московской области, в том числе в Мытищах, реализуются мероприятия государственной программы «Жилище», рассчитанной на 2023–2033 годы, в которую входит подпрограмма об улучшении жилищных условий отдельных категорий многодетных семей. Он добавил, что правила предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение или строительство жилья утверждены постановлением областного правительства.

ИА Регнум

«Ознакомиться с правилами, а также принятыми и планируемыми изменениями Вы можете на официальном сайте правительства Московской области», — говорится в ответе на редакционный запрос.

Как сообщало ИА Регнум, заместителя администрации Мытищ заподозрили в халатности, из-за которой был незаконно выдан жилищный сертификат. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело о халатности.

В СК отметили, что нарушения со стороны должностных лиц были выявлены в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершённом с целью получения жилищного сертификата (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). В нём фигурирует жительница Мытищ. Чиновники не провели необходимую проверку сведений, касавшихся места проживания 13 человек в однокомнатной квартире и дохода этой семьи. Также должностные лица не направили запросы в управление полиции по вопросам миграции и налоговую инспекцию.