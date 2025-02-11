Москва, 11 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу из-за неконкурентно низких цен на электронику на маркетплейсах. Об этом говорится в тексте письма.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В ассоциации заявили, что маркетплейсы искусственно снижают цены на электронику за свой счёт до нерыночного уровня, что является незаконной практикой демпинга, которая приводит к ущемлению интересов всех участников торговли.

«Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении», — указано в письме.

Розничные продавцы также отметили, что цены на бытовую технику и электронику на маркетплейсах ниже на 20-70%. При этом указанные цены могут быть даже меньше себестоимости товара. В РАТЭК уточнили, что такая ценовая политика маркетплейсов оказывает деструктивное влияние на розничных продавцов, из-за чего они вынуждены сокращать свои расходы, закрывая магазины и сужая ассортимент.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора. В службе добавили, что в период с 2022 по 2023 год им поступило большое количество обращений от граждан и организаций о таких нарушениях.

Ранее антимонопольное ведомство назвало корпорации Wildberries и Ozon монополистами на российском рынке маркетплейсов. Вместе они занимают около 80% всего объёма рынка.