Владикавказ, 11 февраля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии полиция ввела план «Перехват» после стрельбы на федеральной трассе «Кавказ», в результате которой погиб один человек. Об этом 11 февраля со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Предварительно, застрелившие 30-летнего мужчину скрываются на автомобиле «ВАЗ-13» серебристого цвета. Введен план «Перехват». Преступники могут использовать поддельные автомобильные номера», ― уточнил собеседник телеканала.

Сотрудники правоохранительных разыскивают трёх подозреваемых ― жителей Ардона. Это 27-летние Сармат Г. и Родион Г, а также 36-летний Тимур Г. Правоохранители распространили их фотографии и приметы. Дорожные патрули проверяют автомобили на выездах из города и перекрёстках, контролируя возможные пути отступления. Местных жителей предупредили о повышенных мерах безопасности.

По предварительным данным, причиной убийства стал личный конфликт между мужчинами. Злоумышленники назначили своей жертве встречу вечером 10 февраля, в ходе которой не менее 10 раз выстрелили в сторону мужчины, а затем скрылись с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали с ранениями, однако врачи не смогли его спасти.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля стрельба произошла на западе Москвы, в нескольких районах столицы ввели план «Перехват». Конфликт произошёл между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes. Неизвестный открыл стрельбу, затем два человека посадили мужчину в иномарку без номеров и уехали.

После конфликта со стрельбой завели уголовное дело по статье о похищении человека. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое мужчин 1998 и 2001 годов рождения. Предварительно установлено, что инцидент произошёл из-за разногласий по продаже транспортного средства. Отмечается, что злоумышленники применили травматическое оружие, затем насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Позднее они высадили жертву из машины и уехали в неизвестном направлении.