Мэр Магадана Гришан попросил об отставке
Магадан, 11 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Мэр Магадана Юрий Гришан попросил об отставке. Его заявление депутаты Магаданской городской думы рассмотрят на внеочередном заседании 12 февраля, сообщило 11 февраля «РИА Новости».
«Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам», — привело агентство слова Гришана.
Ранее в адрес мэра поступали замечания, касающиеся проблемы безнадзорных собак, недостаточного благоустройства и плохой уборки снега. В июне минувшего года депутаты городской думы дали неудовлетворительную оценку работе Гришана.
Гришан был избран главой муниципального образования Магадан и мэром города в 2013 году.
Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Магадане ввели режим ЧС с установлением местного уровня реагирования из-за скоплений бездомных собак.
В ноябре 2023 года первый зампред комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал власти Магаданской области за принятие закона, позволяющего усыплять бездомных собак в приютах. Бурматов подчеркнул, что такое решение противоречит федеральному закону, и добавил, что власти региона не пользовались гуманными методами для снижения популяции бездомных собак, а сразу решили от них избавляться.