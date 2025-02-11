Магадан, 11 февраля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Мэр Магадана Юрий Гришан попросил об отставке. Его заявление депутаты Магаданской городской думы рассмотрят на внеочередном заседании 12 февраля, сообщило 11 февраля «РИА Новости».

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам», — привело агентство слова Гришана.

Ранее в адрес мэра поступали замечания, касающиеся проблемы безнадзорных собак, недостаточного благоустройства и плохой уборки снега. В июне минувшего года депутаты городской думы дали неудовлетворительную оценку работе Гришана.

Гришан был избран главой муниципального образования Магадан и мэром города в 2013 году.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года в Магадане ввели режим ЧС с установлением местного уровня реагирования из-за скоплений бездомных собак.

В ноябре 2023 года первый зампред комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал власти Магаданской области за принятие закона, позволяющего усыплять бездомных собак в приютах. Бурматов подчеркнул, что такое решение противоречит федеральному закону, и добавил, что власти региона не пользовались гуманными методами для снижения популяции бездомных собак, а сразу решили от них избавляться.