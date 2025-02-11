Москва, 11 февраля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Девушка забыла кольцо с бриллиантом стоимостью 1 млн рублей в одном из ресторанов в центре Москвы. Драгоценность пропала, а присвоевшему её человеку теперь может грозить до 10 лет тюрьмы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Поздним вечером 5 февраля в один из отделов полиции Москвы обратилась 35-летняя Ирина В. (имя изменено). Девушка сообщила оперативникам, что в ресторане на улице Петровка у неё пропало кольцо с бриллиантом стоимостью 1 миллион рублей.

«В тот вечер потерпевшая отдыхала в одном из ресторанов в центре Москвы. Девушка посетила туалетную комнату, где во время мытья рук сняла с пальца дорогое кольцо и положила рядом с раковиной. По забывчивости Ирина оставила кольцо и вернулась за свой столик. Когда девушка вспомнила о забытом украшении и отправилась за ним в уборную — кольца на месте уже не было», — рассказал собеседник.

Девушка обратилась за помощью к администрации заведения. Руководство ресторана своими силами организовало поиск драгоценности, однако кольцо так и не нашлось. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящий момент оперативники проводят проверку по факту случившегося.

Примечательно, что подобное присвоение забытых вещей может быть квалифицировано как кража в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Санкции статьи предполагают до 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве у звёздного дизайнера Лейле Улуханли пропали люксовые драгоценности Bulgari и Cartier на 7 млн рублей.