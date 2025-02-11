Москва, 11 февраля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкопорации «Ростех») намерена продолжить наращивать возможности по серийному выпуску новейших многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Об этом 11 февраля заявил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он отметил, что в прошлом году поставки уже были значительно увеличены.

«Расширение производственных мощностей ОАК позволит нарастить объёмы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков», ― процитировал ТАСС главу ОАК.

Бадеха добавил, что по вопросу поставок истребителей за рубеж корпорация будет работать совместно с АО «Рособоронэкспорт».

Как передавало ИА Регнум, в декабря прошлого года ОАК передала Министерству обороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в связи с этим отметил, что авиастроительные предприятия госкорпорации ритмично поставляют армии России авиатехнику и переданные войскам самолёты Су-57 и Су-34 в скором времени займут своё место в строю.

Чемезов добавил, что Су-57 можно эффективно применять для работы по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения, при этом малая заметность нового истребителя дает возможность уничтожать цели противника даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны. По словам главы «Ростеха», ― это самая совершенная машина в линейке оперативно-тактических самолетов.

В ноябре 2024 года «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнёрам. Глава компании Александр Михеев отметил, что дружественные страны хотят приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение.