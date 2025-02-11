Москва, 11 февраля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Белоголовцев отменил своё участие в спектаклях, ведь он парализован после недавно перенесённого инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на представителя артиста.

Михаил Почуев/ТАСС Сергей Белоголовцев

«Актёр Сергей Белоголовцев отменяет своё участие во всех ближайших спектаклях. Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске», — указано в публикации.

Уточняется, что звезда шоу «33 квадратных метра» жалуется на слабость, непослушность тела и паралич левой руки и ноги, поэтому он вынужден передвигаться при помощи инвалидной коляски. По словам его представителя, состояние Белоголовцева пока не позволяет ему принимать участие в спектаклях, хотя сам артист заявляет о хорошем самочувствии.

В материале также отмечено, что актёр провёл много времени в больницах начиная с августа 2024 года. По данным Telegram-канала, за последние полгода Белоголовцев перенёс операцию по удалению тромбов, грыжу на животе, аппендицит и инсульт.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября 2024 года народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Позднее, 5 октября, ему провели операцию, в ходе которой у него произошла остановка сердца. Сын артиста Борис Ливанов 7 октября рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.