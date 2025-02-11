Москва, 11 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Артистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Арина Столбовая отдала мошенникам 5 миллионов рублей. Большую часть денег она в тайне забрала из квартиры собственной матери. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

9 февраля в полицию обратилась 19-летняя Арина Столбовая — артистка Академического театра балета им. Бориса Эйфмана. Девушка попросила оперативников найти мошенников, которым удалось обманом заполучить её деньги. Балерина рассказала, что в течение недели ей звонили незнакомые люди. Первый звонок поступил 3 февраля, голос в трубке представился сотрудником «Госуслуг» и убедил девушку, что её аккаунт взломали, а все её данные попали в руки мошенников. Напугав артистку потерей денег со счетов, неизвестные убедили её оформить кредит и перевести эти деньги на «безопасные счета».

«Заявительница оказалась введена в заблуждение и, выполняя инструкции неизвестных, 3 февраля оформила кредит на сумму 170 000, обналичила личные сбережения в размере 320 000 рублей и перевела на указанные мошенниками счета», — рассказал собеседник агентства.

Но на этом злоумышленники не остановились, они убедили девушку, что мошенникам могут достаться и деньги её родных, поэтому нужно срочно спасти и их сбережения. 8 февраля Арина отправилась домой к матери в Подольск. Но признаться ей в происходящем девушка побоялась. Украдкой она взяла телефон матери и перевела через приложение все деньги с карты на указанные неизвестными счета.

«Используя мобильный телефон, принадлежащий матери, заявительница осуществила перевод 990 000 рублей, а затем отыскала в квартире наличные сбережения в размере 3 476 000 рублей и передала девушке, которая приехала за деньгами на такси. Общий размер ущерба составил 4 996 000 рублей», — объяснил источник.

По заявлению артистки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас полиция выясняет личность «курьера», возможно, через него оперативникам удастся распутать всю мошенническую схему.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной отдала мошенникам 2 млн рублей, пока мама была в больнице.