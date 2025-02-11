Москва, 11 февраля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев проходит лечение в Москве после тяжелого ранения, полученного в зоне спецоперации. О самочувствии и перенесенных операциях он написал 11 февраля в Telegram-канале.

Telegram-канал Петра Шамаева

Шамаев рассказал, что утром 1 февраля подорвался на противопехотной мине, когда с другими бойцами отправился в разведку, чтобы «смотреть новую точку полетов». Двигались в тумане, Шамаев шел первым. После взрыва он потерял часть ноги.

«Расслабился… Уже ходил там раньше, думал, что знаю местность», — признался боец.

Министр выразил благодарность сослуживцам, которые помогли его эвакуировать. Один из бойцов с позывным Момона нёс раненого на себе больше четырех километров.

Telegram-канал Петра Шамаева Нога Петра после тяжелого ранения

«Через бурьяны, завалы, по лесополке… Три дня пути до Белгорода. По дороге оперировали в госпиталях», — добавил Шамаев.

Ночью 5 февраля бойца доставили в Москву, там ему снова прооперировали — «укоротили» — ногу. Эта операция стала четвертой, не исключено, что потребуется еще одна.

Шамаев отметил, что чувствует себя гораздо лучше, уже может сидеть и передвигаться на коляске. Впереди — восстановление после ранения.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Шамаев отправился в зону боевых действий, заключив контракт с Минобороны РФ. В начале февраля глава правительства Якутии Кирилл Бычков сообщил, что министр получил тяжелое ранение на боевом задании.