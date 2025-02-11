Киев, 11 февраля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Газовая инфраструктура на территории Украины подверглась массированному удару и получила повреждения. Об этом сообщил 11 февраля украинский министр энергетики Герман Галущенко в социальных сетях.

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Кроме того, по его словам, также пострадали электросети. Глава ведомства не стал уточнять месторасположение повреждённых объектов.

Галущенко подчеркнул, что в стране в срочном порядке применяются меры по ограничению передачи электроэнергии. Министр пояснил, что такой шаг должен свести к минимуму потенциальные риски для энергосистемы Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля украинские СМИ проинформировали о полной остановке добычи газа на месторождении в посёлке Водяное в Харьковской области из-за разрушения оборудования. На этом фоне работа всех месторождений поблизости была заблокирована из-за аварии в системе газопроводов, которые связаны между собой.

С 10 февраля на Украине начали действовать ограничения подачи электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. В компании «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся из-за повреждений в энергосистеме. Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 21:00 по местному времени.