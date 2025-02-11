Киров, 11 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Ограничения на вылет и прилёт, действовавшие в аэропорту Победилово в Кирове, отменены. Об этом 11 февраля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Известия/Павел Волков

«В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 февраля Росавиация приостановила работу аэропортов в Кирове, Казани, Саратове и Ульяновске для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В трёх из них ограничения отменили в 08:30 мск. За время действия ограничений один самолёт, следовавший в Казань, приземлился на запасном аэродроме.