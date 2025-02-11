Москва, 11 февраля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Защитить свой смартфон от кибермошенников возможно за счёт сложного пароля для разблокировки, отключения автоматического сохранения паролей в браузере и запрета показа SMS на заблокированном экране. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве сообщили, что украденный или взломанный мошенниками смартфон — это не только убытки в размере его стоимости, но и угроза хищения намного большей суммы денег или же утечки личных данных. По информации МВД, кибермошенники могут зайти в мобильный банк и перевести деньги себе на счёт, оформить микрозаймы через «Госуслуги», приобрести товары в рассрочку на маркетплейсах или же получить доступ к соцсетям пользователей.

«Как защитить смартфон от взлома и кражи? Используйте сложный пароль на разблокировку — 6+ символов, лучше PIN, чем графический ключ. Разрешите вход в важные приложения только по биометрии — отпечаток или Face ID. Отключите автосохранение паролей в браузере. Лучше использовать менеджер паролей (Bitwarden, 1Password, KeePass)», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД также призвали запретить показ уведомлений SMS на заблокированном экране, чтобы мошенники не смогли их увидеть.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что чаще всего жертвами киберпреступников становятся россияне в возрасте от 25 до 44 лет, активно пользующиеся соцсетями и маркетплейсами. По его словам, наиболее часто от кибермошенников страдают жители регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края.

Правительство подготовило пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям, разработанный по поручению президента России Владимира Путина. Данный пакет содержит десятки мер по защите россиян от мошенников на основе проведённого анализа мошеннических схем.